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Футбол

Тарас Качараба помог Словану обыграть Опаву

отАндрей Огородник

Дек 17, 2020 , ,
Тарас Качараба

Украинский защитник Тарас Качараба продолжает радовать своей игрой в рамках чемпионата Чехии, где он защищает цвета либерецкого «Слована».

В матче 12 тура чемпионата Чехии воспитанник «Шахтера» традиционно вышел в стартовом составе, заняв место в центре обороны. Тарас Качараба сумел и в защите сыграть надежно и даже отличится забитым голом. Его команда выиграла со счетом 2:0.

Стоить отметить, что это не первый гол украинца в нынешнем сезоне. В 12 матчах за «Слован» он забил три гола, и даже попадал в символическую сборную пятого тура Лиги Европы.

от Андрей Огородник

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