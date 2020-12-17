Тарас Качараба помог Словану обыграть Опаву

Украинский защитник Тарас Качараба продолжает радовать своей игрой в рамках чемпионата Чехии, где он защищает цвета либерецкого «Слована».

В матче 12 тура чемпионата Чехии воспитанник «Шахтера» традиционно вышел в стартовом составе, заняв место в центре обороны. Тарас Качараба сумел и в защите сыграть надежно и даже отличится забитым голом. Его команда выиграла со счетом 2:0.

Стоить отметить, что это не первый гол украинца в нынешнем сезоне. В 12 матчах за «Слован» он забил три гола, и даже попадал в символическую сборную пятого тура Лиги Европы.