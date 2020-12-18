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Футбол

Динамо интересуется талантом Руха

отАндрей Огородник

Дек 18, 2020 , ,
Николай Кухаревич

Юный нападающий львовского «Руха» Николая Кухаревич пользуется большим спросом на рынке трансферов.

Помимо бельгийского «Андерлехта», об интересе которого сообщалось ранее, планы на игрока имеет также лидер чемпионата Укрианы по футболу киевское «Динамо», о чем сообщает бельгийское издание Het Nieuwsblad.

Напомним, по информации бельгийских СМИ, вчера 19-летний талант прошел медосмотр в «Андерлехте» и стороны близки к завершению сделки. Правда, с большой долей вероятности, даже если сделка состоится, сезон игрок все равно завершит в составе «Руха».

от Андрей Огородник

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