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Футбол

Ференцварош нацелился на звезду Олимпика

отАндрей Огородник

Дек 18, 2020 , ,
Шахаб Захеди

Лиде атак донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди может пополнить состав гранда венгерского футбола «Ференцвароша».

По информации Футбол 24, в услугах иранского нападающего большой интерес проявляет главный тренер «фради» Сергей Ребров. Украинский специалист видит в игроке вариант усиления атаки своего клуба и не исключено, что сделка состоится уже ближайшим летом.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Шахаба Захеди восемь голов в одиннадцати матчах. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Динамо» и «Персеполиса».

от Андрей Огородник

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