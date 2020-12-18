Ференцварош нацелился на звезду Олимпика

Лиде атак донецкого «Олимпика» Шахаб Захеди может пополнить состав гранда венгерского футбола «Ференцвароша».

По информации Футбол 24, в услугах иранского нападающего большой интерес проявляет главный тренер «фради» Сергей Ребров. Украинский специалист видит в игроке вариант усиления атаки своего клуба и не исключено, что сделка состоится уже ближайшим летом.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Шахаба Захеди восемь голов в одиннадцати матчах. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Динамо» и «Персеполиса».