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Футбол

Ман Сити готов продать Зинченко

отСергей Сумской

Дек 18, 2020 ,

«Манчестер Сити» планирует рассмотреть предложения по переходу защитника Александра Зинченко, передает 90min.

Английская команда не ставит целью избавиться от игрока, но готов согласиться на его переход, если этого захочет сам футболист, а «Горожан» устроит финансовая часть сделки.

Напомним, ранее на 24-летнего украинца претендовали «Вулверхэмптон», «Саутгемптон», «Лестер», «Вест Хэм», а также клубы России, Италии, Испании и Германии.

Добавим, Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

от Сергей Сумской

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