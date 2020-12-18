Металл нацелился на лидера запорожского Металлурга

Лидер Второй лиги харьковский «Металл» начал поиски вариантов для усиления состава.

По информации Sportarena, в скором времени новичком команды Александра Кучера может стать один из ведущих игроков запорожского «Металлурга» Эдуард Сарапий. Переговоры по переходу игрока могут стартовать уже в ближайшие дни.

Отметим, Эдуард Сарапий является воспитанником запорожского «Металлурга», за который отыграл 59 матчей и забил 22 гола. Не так давно игрок проходил смотрины в СК «Днепр-1» но не подошел днепровскому клубу.