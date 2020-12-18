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Футбол

Официально: Юрий Вернидуб — главный тренер Шерифа

отАндрей Огородник

Дек 18, 2020 , ,
Юрий Вернидуб

Известный украинский специалист Юрий Вернидуб продолжит свою тренерскую карьеру в чемпионате Молдовы.

Новым клубом 54-летнего тренера станет гранд молдовского футбола «Шериф», о подписании контракта уже известил официальный сайт кишиневского клуба. Условия сделки не разглашаются.

Напомним, после ухода из «Зари» Юрий Вернидуб возглавлял солигорский «Шахтер», которому помог выйти на первое место, и который в итоге стал чемпионом Беларуси.

«Шериф» сейчас уверенно лидирует в чемпионате Молдовы по футболу.

от Андрей Огородник

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