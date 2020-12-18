Шевченко рассчитывает, что решение CAS будет в пользу Украины

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что расстроился после технического поражения в игре Лиги наций против Швейцарии.

«Я расстроился. Для меня очень важно, чтобы такие спорные моменты всегда решались на футбольном поле», — сказал он.

Также он добавил, что рассчитывает на положительно решение суда.

«На данный момент мы подали апелляцию, собираются доказательства, документы для того, чтобы оспорить решение. Я надеюсь, что оно будет в нашу пользу», – заявил Шевченко в интервью «Денисов Time»