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Футбол

Шевченко рассчитывает, что решение CAS будет в пользу Украины

отСергей Сумской

Дек 18, 2020

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко заявил, что расстроился после технического поражения в игре Лиги наций против Швейцарии.

«Я расстроился. Для меня очень важно, чтобы такие спорные моменты всегда решались на футбольном поле», — сказал он.

Также он добавил, что рассчитывает на положительно решение суда.

«На данный момент мы подали апелляцию, собираются доказательства, документы для того, чтобы оспорить решение. Я надеюсь, что оно будет в нашу пользу», – заявил Шевченко в интервью «Денисов Time»

от Сергей Сумской

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