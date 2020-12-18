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Футбол

Спортинг оценил Яремчука в восемь миллионов евро

отАндрей Огородник

Дек 18, 2020 , , ,
Роман Яремчук

Несмотря на опровержение португальской прессой интереса лиссабонского «Спортинга» к форварду бельгийского «Гента» Роману Яремчуку, украинский форвард все ещё может оказаться в Португалии.

Как сообщает португальское издание A Bola, руководство «Спортинга» все же изучает вариант с форвардом сборной Украины, но тот не является для клуба приоритетом. Лиссабонский клуб готов пожертвовать на трансфер лишь восемь миллионов евро, что слишком мало по мнению руководства «Гента».

Напомним, на днях появилась информация об интересе к игроку со стороны римской «Ромы». Контракт игрока будет действовать ещё в течении 2,5 лет.

от Андрей Огородник

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