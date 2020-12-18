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Футбол

Верес намерен подписать резервиста Десны

отАндрей Огородник

Дек 18, 2020 , ,
Артур Западня

Один из главных претендентов на повышение в классе ровенский «Верес» продолжает изучать варианты усиления состава.

Как сообщает FootBoom.com, новобранцем «народной команды» может стать защитник черниговской «Десны» Артур Западня. Перебравшись в состав «северян» из «Волыни», игрок так и не смог закрепиться в составе. В «Вересе» 30-летний защитник может стать заменой Дмитрию Немчанинову, который покинул клуб накануне.

Отметим, для Артура Западни «Верес» не чужой клуб, в свое время он провел за клуб с Ровного два сезона, которые припали не период выступлений команды в УПЛ.

Ранее сообщалось, что «Верес» может подписать Вячеслава Шарпара.

от Андрей Огородник

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