Агент Зинченко отрицает возвращение клиента в Россию

Агент полузащитника сборной Украины и английского «Манчсетер Сити» Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал слухи об уходе его подопечного из состава английского гранда.

Вчера в британских СМИ появилась информация, что украинский универсал покинет клуб, причем, среди фаворитов борьбы за игрока называли клубы чемпионата России по футболу.

«Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать», — сказал Прудников.

Отметим, в нынешнем сезоне Зинченко практически не имеет игровой практики в составе «горожан». До переезда в Англию он был лидером российской «Уфы».