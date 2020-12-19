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Футбол

Агент Зинченко отрицает возвращение клиента в Россию

отАндрей Огородник

Дек 19, 2020 , ,
Александр Зинченко

Агент полузащитника сборной Украины и английского «Манчсетер Сити» Александра Зинченко Алан Прудников прокомментировал слухи об уходе его подопечного из состава английского гранда.

Вчера в британских СМИ появилась информация, что украинский универсал покинет клуб, причем, среди фаворитов борьбы за игрока называли клубы чемпионата России по футболу.

«Интерес к Саше из РПЛ? Это слухи, не вижу смысла их комментировать», — сказал Прудников.

Отметим, в нынешнем сезоне Зинченко практически не имеет игровой практики в составе «горожан». До переезда в Англию он был лидером российской «Уфы».

от Андрей Огородник

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