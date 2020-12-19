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Футбол

Юрий Вернидуб определился со своими помощниками в Шерифе

отАндрей Огородник

Дек 19, 2020 , ,
Юрий Вернидуб

Известный украинский специалист Юрий Вернидуб принял очередной вызов в своей карьере, на этот раз возглавив самый титулованный клуб Молдовы — «Шериф».

Как и в солигорском «Шахтере», где он работал в последнее время, помогать ему будут хорошо знакомые по работе в Украине старший тренер Дмитрий Кара-Мустафа, тренер по работе с вратарями Александр Ногин, тренер по физподготовке Игорь Фокин и тренер-аналитик Валерий Михайленко.

Отметим, что перед назначением на должность главного тренера «Шерифа» Юрий Вернидуб заявлял о желании вернуться в чемпионат Украины по футболу, где он долгое время работал во главе луганской «Зари».

от Андрей Огородник

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