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Футбол

Юссуфа Мукоко — самый юный автор гола в истории Бундеслиги

отАндрей Огородник

Дек 19, 2020 , ,
Юссуф Мукоко

Восходящая звезда дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко продолжает быть возрастные рекорды.

В течении последнего месяца дарование «шмелей» сумело стать самым юным игроком в истории Бундеслиги, Лиги чемпионов, а вчера и вовсе ему покорилось звание самого юного автора забитого гола за всю историю немецкого чемпионата.

На момент гола в ворота «Униона» Юссуфе Мукоко было 16 лет и 18 дней, что является абсолютным рекордом в истории Бундеслиги. Также он является рекордсменом и среди всех ТОП-5 европейских чемпионатов.

• Англия – Джеймс Воэн («Эвертон», 16 лет и 271 день);

• Франция – Нил Мопе («Ницца», 16 лет и 121 день);

• Испания – Фабрис Олинга («Малага», 16 лет и 98 дней);

• Италия – Пьетро Пеллегри («Дженоа», 16 лет и 72 дня);

от Андрей Огородник

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