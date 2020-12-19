Иван Петряк отличился очередным голом в Венгрии

Кандидат в сборную Украины Иван Петряк набрал неплохую форму в последних матчах чемпионата Венгрии по футболу.

В матче 16 тура чемпионата Венгрии, воспитанник «Зари» вышел в стартовом составе своего клуба против «Кишварды» и отличился забитым голом. Его клуб в итоге выиграл со счетом 3:0 и продолжает погоню за «Ференцварошем».

Отметим, что Иван Петряк отличается забитыми голами в трех турах кряду, всего на его счету в нынешнем сезоне уже семь точных ударов и две результативные передачи в 19 сыгранных матчах во всех турнирах.