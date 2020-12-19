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Футбол

Павелко посетил строительство стадиона Ингульца

отАндрей Огородник

Дек 19, 2020 , ,
Александр Поворознюк

Строительство нового, современного стадиона клуба УПЛ «Ингульца» идет полным ходом.

На днях клуб информировал об установке систем освещения, теперь будущую аренду посетили высшие футбольные чины страны. Как сообщает официальная страница «Ингульца» в Фейсбук, на днях с визитом в клубе пожаловал президент УАФ Андрей Павелко, а также первый вице-президент УАФ Вадим Костюченко и глава Кировоградской областной ассоциации футбола Виктор Бессмертный.

Напомним, в планах завершения строительства стадиона «Ингулец» в 2021 году. В нынешнем сезоне команда играет на стадионе «Зирка» в Кропивницком.

от Андрей Огородник

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