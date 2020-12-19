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Футбол

Сергей Суханов перешел в Оболонь

отАндрей Огородник

Дек 19, 2020 , ,
Сергей Суханов

Киевская «Оболонь», которая несмотря на провальный старт, все ещё сохраняет шансы на повышение в классе, начала подписывать новых игроков с прицелом на вторую половину сезона.

Как сообщает FootBoom, новичком команды Павла Яковенко стал бывший полузащитник «Горняк-Спорта» Сергей Суханов, который являлся свободным агентом. Условия контракта игрока не разглашаются.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Суханова 13 матчей в Первой лиге. Ранее полузащитник успел поиграть в составе «Полесья» и охтырского «Нефтяника».

от Андрей Огородник

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