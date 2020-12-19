В Мукачеве открыта первая частная футбольная академия

В Закарпатской области в скором времени может появиться ещё один интересный футбольный проект.

Следом за «Минаем», который за два года пробился в элиту украинского футбола, на высоком уровне регион может быть представлен Мукачевом.

Ранее уже сообщалось, что местный клуб «Мункач» подал заявку для участия во Второй лиге чемпионата Украины. На днях же состоялось открытие новой, современной футбольной академии, которая, правда, будет частной. Важно отметить, что ее построили при поддержке венгерских партнеров в селе Дерцен.