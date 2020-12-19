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Футбол

ВПК-Агро планирует большую чистку состава

отАндрей Огородник

Дек 19, 2020 , ,
ВПК-Агро

Клуб Первой лиги чемпионата Украины по футболу «ВПК-Агро» из Магдалиновки, вторую половину сезона скорей всего начнет в существенно обновленном составе.

Несмотря на стабильное финансирование, команда пока не оправдывает надежд и идет на тринадцатом месте в Первой лиге, набрав за первую половину сезона лишь тринадцать очков.

По информации FootBoom, в ближайшее время на команду ждет существенное обновление состава, в ходе которого клуб покинут около семи исполнителей. Имена игроков, которым укажут на дверь пока не разглашаются.

от Андрей Огородник

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