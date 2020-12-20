Артур Мурза перешел в Оболонь

Киевская «Оболонь» продолжает усиливаться игроками кризисного «Горняк-Спорта» чьё существование находится под большим вопросом.

Следом за Сергеем Сухановым, о переходе которого сообщалось ранее, контракт с «пивоварами» подписал полузащитник Артур Мурза. Информацию о переходе двух своих бывших подопечных уже подтвердил главный тренер «Горняк-Спорта» Игорь Жабченко.

Отметим, в нынешнем сезоне на счету Артура Мурзы 14 матчей в чемпионате Украины среди команд Первой лиги, в которых он забил три гола.