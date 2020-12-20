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Футбол

Атлетико готовит новый контракт Диего Симеоне

отАндрей Огородник

Дек 20, 2020 , ,
Диего Симеоне

Один из лучших тренеров современности Диего Симеоне в скором времени может подписать новое соглашение с мадридским «Атлетико».

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, боссы клуба в течении последних нескольких недель работали над новым контрактом аргентинского специалиста. В клубе готовы идти на любые уступки, лишь бы Симеоне подписал новое соглашение.

Отметим, действующий контракт Диего Симеоне истекает летом 2022 года. Тренер возглавил «матрасников» в 2011 году, под его руководством «Атлетико» выигрывал чемпионат Испании, дважды Лигу Европы, а также дважды играл в финале Лиги Чемпионов.

от Андрей Огородник

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