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Футбол

Истек срок дисквалификации Артема Беседина

отАндрей Огородник

Дек 20, 2020 , ,
Артем Беседин

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин с вчерашнего дня может в полную силу работать с основным составом киевского «Динамо».

19 декабря подошел к завершению срок годичной дисквалификации, которую нападающий получил за положительную допинг-пробу. Год назад, после матча с «Мальме», в организме игрока «Динамо» был обнаружен запрещенный препарат. Причиной стала ошибка главного врача киевского клуба Миронова, но это лишь уменьшило срок дисквалификации, котору получил игрок.

Напомним, за последние четыре сезона в составе киевского «Динамо» Артем Беседин забил 25 голов, также игрок регулярно вызывался в состав сборной Украины по футболу.

от Андрей Огородник

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