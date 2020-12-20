Истек срок дисквалификации Артема Беседина

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин с вчерашнего дня может в полную силу работать с основным составом киевского «Динамо».

19 декабря подошел к завершению срок годичной дисквалификации, которую нападающий получил за положительную допинг-пробу. Год назад, после матча с «Мальме», в организме игрока «Динамо» был обнаружен запрещенный препарат. Причиной стала ошибка главного врача киевского клуба Миронова, но это лишь уменьшило срок дисквалификации, котору получил игрок.

Напомним, за последние четыре сезона в составе киевского «Динамо» Артем Беседин забил 25 голов, также игрок регулярно вызывался в состав сборной Украины по футболу.