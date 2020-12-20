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Футбол

Олимпик нашел усиление в Первой лиге?

отАндрей Огородник

Дек 20, 2020 , ,
Богдан Векляк

Донецкий «Олимпик», который в нынешнем сезоне имеет хорошие шансы побороться за место в еврокубках, в скором времени может усилить линию защиты своего клуба футболистом «Горняк-Спорта» Богданом Векляком.

Как сообщают отечественные СМИ, 21-летний защитник уже успел пройти смотрины в донецком «Олимпике» и сумел оставить после себя неплохое впечатление. Учитывая тот факт, чтог он является свободным агентом, платить за него донецкому клубу не придется.

Напомним, в нынешнем сезоне на счету Богдана Векляка 12 матчей в Первой лиге чемпионата Украины. Ранее игрок выступал за юношеские команды львовских «Карпат» и стрийской «Скалы».

от Андрей Огородник

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