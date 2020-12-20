СК Днепр-1 вернет Лопыренка?

Аутсайдер чемпионата Украины по футболу СК «Днепр-1» в период зимней паузы может вернуть в свой состав воспитанника клуба Максима Лопыренка.

Как сообщает отечественная пресса, тренерский штаб днепровского клуба желает посмотреть игрока в действии на зимних сборах и если ему удастся проявить себя он останется на вторую половину сезона.

Напомним, этим летом Максим Лопыренко перебрался в закарпатский «Минай» на правах аренды. В составе «лисов» полузащитник провел десять матчей в чемпионате Украины, результативными действиями он не отличался.