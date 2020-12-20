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Футбол

СК Днепр-1 вернет Лопыренка?

отАндрей Огородник

Дек 20, 2020 , ,
Максим Лопыренок

Аутсайдер чемпионата Украины по футболу СК «Днепр-1» в период зимней паузы может вернуть в свой состав воспитанника клуба Максима Лопыренка.

Как сообщает отечественная пресса, тренерский штаб днепровского клуба желает посмотреть игрока в действии на зимних сборах и если ему удастся проявить себя он останется на вторую половину сезона.

Напомним, этим летом Максим Лопыренко перебрался в закарпатский «Минай» на правах аренды. В составе «лисов» полузащитник провел десять матчей в чемпионате Украины, результативными действиями он не отличался.

от Андрей Огородник

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