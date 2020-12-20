Вернидуб рассказал сколько зарабатывал в Беларуси

Известный украинский специалист Юрий Вернидуб расскрыл финансовые условия своего контракта в солигорском «Шахтере», где провел почти девять месяцев.

Несмотря на то, что многие считали, что тренер ушел в более слабый чемпионат чем украинский в поисках финансовой выгоды, на самом деле оклад тренера в соседней стране почти ничем не отличался от украинских реалий.

Контракт с «Шахтером» Солигорск – лучший в вашей тренерской карьере?

– Нет. Тот же уровень, что был и в «Заре».

– Может ли тренер зарабатывать меньше, чем футболист его команды?

– Я думаю, что может, но это неправильно.

– У вас так было в Солигорске?

– Думаю, что да.

– Лучшие игроки Солигорска получали 20-25 тысяч евро. Ваши цифры сопоставимы с этими?

– Меньше, но я рад за этих ребят, – сказал Вернидуб.

Напомним, на днях Юрий Вернидуб был назначен главным тренером «Шерифа».