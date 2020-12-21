Динамо претендует на узбекского бомбардира

Киевское «Динамо» продолжает искать варианты усиления линии атаки.

По информации Sports.uz, вице-чемпионы Украины проявляют большой интерес в услугах нападающего сборной Узбекистана Жасура Яхшибоева, который принадлежит «Пахтакору», но последний сезон провел в чемпионате Беларуси.

Сообщается, что «Динамо» уже контактировало по поводу возможного перехода игрока, но пока без какой-то конкретики. Сделка может состояться весной, отмечает узбекская пресса.

В прошлом сезоне Жасур Яхшибоев провел 29 матчей, забил 18 голов и сделал шесть результативных передач.