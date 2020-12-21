Гент выиграл третий матч кряду. На этот раз не устоял Брюгге

Очередная смена главного тренера в самом украинском клубе Бельгии, наконец-то начала приносить свои плоды.

После возвращения в «Гент» Хейна ван Хазенбрука «индейцы» сумели выиграть третий матч кряду, что позволило команде подняться на восьмое место в чемпионате Бельгии. В матче семнадцатого тура был обыгран ближайший соперник киевского «Динамо» в Лиге Европы «Брюгге» 0:1.

Стоить отметить, что в матче приняли участие все три украинца клуба, но если Роман Яремчук вышел в старте, то Безус и Пластун появлялись на поле после замены.