Итальянская пресса похвалила Малиновского за матч против Ромы

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский постепенно возвращает себе место в составе «Аталанты».

В матче против римской «Ромы» результативными действиями украинцу отличится не удалось, тем не менее, его старания высоко оценило авторитетное издание calcioatalanta.it.

«В некоторых моментах он мог бы максимально использовать свою убойную левую ногу… Впрочем, Малиновский постоянно был занозой в обороне «Ромы». Соперникам приходилось несколько раз фолить, чтобы остановить его».

Благодаря победе над «Ромой» 4:1 «Аталанта» сумела подняться на седьмое место в турнирной таблице, имея при этом матч в запасе.