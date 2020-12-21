Марьян Швед вернулся в состав Мехелена

Украинский вингер Марьян Швед спустя два месяца после своего появления в составе бельгийского «Мехелена», вновь вышел на футбольное поле.

В матче 17 тура чемпионата Бельгии, воспитанник «Карпат» вышел на замену в поединке против «Левена». За одиннадцать минут проведенных на футбольном поле результативными действиями Швед не отличился, тем не менее, его клуб сумел удержать победный результат, выиграв поединок со счетом 2:1.

В последний раз Марьян Швед появлялся в составе «Мехелена» 17 октября, после того у него возник конфликт с тренерским штабом, из-за чего он попал в глубокий резерв.