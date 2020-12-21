Президент любительского ЛНЗ заявил об амбициозных планах клуба

В скором будущем число аграрных клубов в элите украинского футбола может пополниться ещё одним представителем.

Следом за «Ингульцом» и «Колос», в украинскую Премьер лигу планирует пробиться любительский «ЛНЗ» Лебедин, о чем сообщил президент клуба Андрей Полтавец.

«Колос» построил стадион за 150 млн гривен. При желании, «ЛНЗ» это под силу?

– Да. Возможно, такое когда-то будет. Вопрос только в необходимости и времени.

— Где должен быть «ЛНЗ» через 5 лет?

– В УПЛ.

— Это выполнимая задача?

– Во второй лиге мы больше года не планируем задерживаться. В первой лиге сразу будем ставить целью – борьбу за выход в УПЛ.

Напомним, в нынешнем сезоне «ЛНЗ» играет в аматорском чемпионате, тем не менее, клубу удалось пригласить Юрия Бакалова на должность главного тренера, а цвета клуба защищают такие известные исполнители, как: Козаченко, Котляр, Бурлин и Ковпак.