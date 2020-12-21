Ребров мечтает вернуться работать в Украину, — Цыганык

Известный корреспондент Игорь Цыганык сообщил, что наставник венгерского клуба «Ференцвароша» Сергей Ребров хотел бы вернуться работать в Украину.

Однако он уверен, что коуч не покинет «Ференцварош».

«Ребров мечтает вернуться работать в Украину. Почему он не принял предложение «Динамо»? Он только подписал контракт с «Ференцварошем», было бы несолидно разрывать его», — сказал он.

Также он добавил, что Ребров посреди сезона не покинет команду.

«Думаю, что следующим местом работы Реброва будет Украина», – сказал Цыганык.