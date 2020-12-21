Цитаишвили продолжит карьеру в Ворскле

Полузащитник молодежной сборной Украины и киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в полтавской «Ворскле».

Как сообщает Footboom, ссылаясь на слова главного тренере полтавчан Юрия Максимова, молодой футболист будет играть за «Ворсклу» на правах аренды. Срок соглашения будет рассчитан до конца сезона.

Отметим, в нынешнем сезоне Георгий Цитаишвили провел в составе вице-чемпиона Украины шесть матчей, правда, после появлений со скамьи запасных. Результативными действиями полузащитник не отличался.