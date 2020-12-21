Зураб Очигава покинул Левадию

Бывший защитник молодежной сборной Украины и киевского «Динамо» Зураб Очигава не надолго задержался в чемпионате Эстонии.

Несмотря на то, что защитник был основным игроком гранда местного чемпионата «Левадии», по окончанию сезона стороны прекратили отношения. Сейчас Зураб Очигава является свободным агентом.

В прошлом сезоне Зураб Очигава провел в чемпионате Эстонии 18 матчей, в которых отличился двумя точными ударами. Ранее он успел поиграть в составе «Ворсклы», «Олимпика», «Динамо» и «Мариуполя».