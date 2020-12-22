Динамо свернуло переговоры по Линкольну

Молодой бразильский талант Линкольн, которому приписывали интерес киевского «Динамо», в чемпионат Украины в ближайшее время не перебереся.

По информации бразильского журналиста Жонаса Стелмана, вице-чемпионы решили отказаться от идеи трансфера футболиста. Причиной стал его регресс, а также его перевод тренерским штабом «Фламенго» во вторую команду клуба.

Сообщается, что среди всех клубов, которые ранее интересовались Линкольном, юный форвард все ещё интересен португальской «Сант-Кларе». «Пафос», который также претендовал на форварда, также переключил свое внимание на другие цели.