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Футбол

Динамо свернуло переговоры по Линкольну

отАндрей Огородник

Дек 22, 2020 , ,
Линкольн

Молодой бразильский талант Линкольн, которому приписывали интерес киевского «Динамо», в чемпионат Украины в ближайшее время не перебереся.

По информации бразильского журналиста Жонаса Стелмана, вице-чемпионы решили отказаться от идеи трансфера футболиста. Причиной стал его регресс, а также его перевод тренерским штабом «Фламенго» во вторую команду клуба.

Сообщается, что среди всех клубов, которые ранее интересовались Линкольном, юный форвард все ещё интересен португальской «Сант-Кларе». «Пафос», который также претендовал на форварда, также переключил свое внимание на другие цели.

от Андрей Огородник

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