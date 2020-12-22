Коваленко в январе станет игроком Аталанты?

Полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Виктор Коваленко близок к смене клубной прописки.

По информации CalcioAtalanta, тренерский штаб «Аталанты» проявляет серьезную заинтересованность в услугах украинского игрока. Контракт Коваленко с «Шахтером» заканчивается через полгода, что позволяет клубу с Бергамо вести переговоры по контракту с игроком уже в январе.

Напомним, помимо «Аталанты», ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны «Наполи» и «Удинезе». В нынешнем сезоне на счету игрока четыре гола в одиннадцати матчах чемпионата Украины.