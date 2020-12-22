Официально: Артур Рудько продлил контракт с Пафосом

Украинский вратарь кипрского «Пафоса» Артур Рудько, ещё как минимум год будет защищать цвета своего нынешнего клуба.

Несмотря на то, что в последнее время воспитанника «Динамо» сватали в клубы чемпионата Австрии, Турции и Швейцарии, в конечном итоге он поставил подпись под новым контрактом с «Пафосом». Как сообщает официальный сайт кипрского клуба, срок соглашения с футболистом рассчитан на один год.

Отметим, в 34 матчах за «Пафос» Артур Рудько пропустил 34 гола, правда, в тринадцати поединках он сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, цвета «Пафоса» также защищает Орест Кузик, а тренирует команду Дмитрий Михайленко.