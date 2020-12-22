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Футбол

Ряд украинских клубов интересуются узбекским вундеркиндом

отАндрей Огородник

Дек 22, 2020 , ,
Иброхимхалил Йолдошев

Юный талант узбекского «Бунедкора» Иброхимхалил Йолдошев в скором времени может трудоустроится в чемпионате Украины по футболу.

По словам агента игрока Никиты Швеца, на 19-летнего защитника, который играет на левом фланге защиты, претендуют сразу четыре клуба УПЛ.

Да, это действительно так, я являюсь эксклюзивным представителем футболиста в Украине. Могу подтвердить факт того, что переговоры действительно ведутся и есть предметный интерес к его персоне со стороны клубов УПЛ.

Думаю, шансы на то, что он окажется в Украине достаточно велики. Какие это клубы? Увы, пока не могу сказать. Но отмечу, что это представители первой десятки»

В нынешнем сезоне Иброхимхалил Йолдошев провел в составе «Бунедкора» 22 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Также игрок регулярно вызывается в национальную сборную Узбекистана.

от Андрей Огородник

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