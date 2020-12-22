Шахтер готов отпустить Тайсона зимой в Интернасьонал

«Интернасьонал» может подписать полузащитника донецкого «Шахтера» Тайсона уже в январе.

Как сообщает Internacional TimeLine, украинский клуб готов разорвать личное соглашение с 32-летним бразильским футболистом и предоставить ему статус свободного агента, если бразильская команда выложит 800 тысяч евро.

Напомним, личное соглашение Тайсона с «Горняками» истекает летом 2021 года, он неоднократно заявлял о желании вернуться в «Интернасьонал».

Напомним, Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.