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Футбол

Шахтер готов отпустить Тайсона зимой в Интернасьонал

отСергей Сумской

Дек 22, 2020 , ,

«Интернасьонал» может подписать полузащитника донецкого «Шахтера» Тайсона уже в январе.

Как сообщает Internacional TimeLine, украинский клуб готов разорвать личное соглашение с 32-летним бразильским футболистом и предоставить ему статус свободного агента, если бразильская команда выложит 800 тысяч евро.

Напомним, личное соглашение Тайсона с «Горняками» истекает летом 2021 года, он неоднократно заявлял о желании вернуться в «Интернасьонал».

Напомним, Transfermarkt оценивает игрока в 8 миллионов евро.

от Сергей Сумской

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