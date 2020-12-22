EURO.com.ua

Футбол

Тайсон согласовал контракт с бразильским клубом

отСергей Сумской

Дек 22, 2020 ,

Хавбек донецкого «Шахтера» Тайсон согласовал с «Интернасьоналом» двухлетнее соглашение, передает UOL Esporte.

32-летний бразильский футболист 22 декабря побывал на тренировке «Интернасьоналя» и дал следующий комментарий.

«Мое желание – вернуться в «Интернасьональ», но это зависит не только от меня, это зависит от предстоящих переговоров. Мой менеджер и адвокат поговорят с представителями бразильского клуба», – заявил Тайсон.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Шахтер» готов зимой продать Тайсона в «Интернасьонал» за 800 тысяч евро.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Воробей заявил, какие игроки нужны Луческу в Динамо

Дек 22, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Хави создал свою «Барселону» в Катаре. ВИДЕО

Дек 22, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Тайсон согласовал контракт с бразильским клубом

Дек 22, 2020 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

4 × четыре =

Вы пропустили

Бокс

Ломаченко может вернуться в первый легкий вес

Дек 22, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Воробей заявил, какие игроки нужны Луческу в Динамо

Дек 22, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Хави создал свою «Барселону» в Катаре. ВИДЕО

Дек 22, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Тайсон согласовал контракт с бразильским клубом

Дек 22, 2020 Сергей Сумской