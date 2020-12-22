Тайсон согласовал контракт с бразильским клубом

Хавбек донецкого «Шахтера» Тайсон согласовал с «Интернасьоналом» двухлетнее соглашение, передает UOL Esporte.

32-летний бразильский футболист 22 декабря побывал на тренировке «Интернасьоналя» и дал следующий комментарий.

«Мое желание – вернуться в «Интернасьональ», но это зависит не только от меня, это зависит от предстоящих переговоров. Мой менеджер и адвокат поговорят с представителями бразильского клуба», – заявил Тайсон.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что «Шахтер» готов зимой продать Тайсона в «Интернасьонал» за 800 тысяч евро.