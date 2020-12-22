Воробей заявил, какие игроки нужны Луческу в Динамо

Экс-нападающий донецкого «Шахтера» Андрей Воробей считает, кого Мирча Луческу может подписать в киевское «Динамо».

По его словам, если команда купит хороших полузащитников, то забивать будет кто угодно.

«В «Шахтере» была сильная линия полузащиты и нападающему нужно было просто оказаться в нужном месте. В него попадали. Надеюсь, что руководство «Динамо» пойдет навстречу тренеру и даст какой-то карт-бланш для приобретений футболистов. Нужно время, чтобы Мистер воплотил свои идеи в реальность», — приводит его слова 1927.kiev.ua.