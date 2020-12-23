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Футбол

Александрия готова расстаться с двумя полузащитниками

отАндрей Огородник

Дек 23, 2020 , ,
Василий Грицук

Анонсированная ранее чистка в исполнении «Александрии» в первую очередь может коснуться двух в недалеком прошлом основных полузащитников клуба.

По информации FootBoom, руководство «Александрии» намерено расстаться с Алексеем Довгим и Василием Грицуком. Условия ухода опытных футболистов не разглашаются.

Отметим, что если Довгий провел в «Александрии» крайние три сезона, то Грицук является одним из ветеранов клуба. За александрийский клуб игрок выступает на протяжении восьми сезонов.

Ранее сообщалось, что «Александрия» намерена избавиться, как минимум от пяти исполнителей.

от Андрей Огородник

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