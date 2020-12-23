Александрия готова расстаться с двумя полузащитниками

Анонсированная ранее чистка в исполнении «Александрии» в первую очередь может коснуться двух в недалеком прошлом основных полузащитников клуба.

По информации FootBoom, руководство «Александрии» намерено расстаться с Алексеем Довгим и Василием Грицуком. Условия ухода опытных футболистов не разглашаются.

Отметим, что если Довгий провел в «Александрии» крайние три сезона, то Грицук является одним из ветеранов клуба. За александрийский клуб игрок выступает на протяжении восьми сезонов.

Ранее сообщалось, что «Александрия» намерена избавиться, как минимум от пяти исполнителей.