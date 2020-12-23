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Футбол

Динамо интересны игроки чемпионата Хорватии

отАндрей Огородник

Дек 23, 2020 , ,
Огнен Вукоевич

Вице-чемпион Украины киевское «Динамо» активно ищет варианты усиления на рынке трансферов.

Традиционно для столичного клуба огромный интерес представляют игроки хорватского чемпионата. По словам одного из селекционеров клуба Огнена Вукоевича, сейчас «Динамо» ведет активно наблюдение за хорватским чемпионатом, но имена потенциальных новичков пока не называются.

Хорватская лига всегда интересна украинцам. Когда я ранее был скаутом «Динамо», смотрел хорватскую лигу и чемпионаты соседних стран. Опыт показывает, что именно футболисты из этого региона до сих пор оказывались самыми выгодными для «Динамо». Даже сейчас мы следим за некоторыми хорватскими игроками, но я пока не могу назвать их имена.

Напомним, в последнее время киевскому «Динамо» приписывали интерес к Николе Море и Мирко Маричу, но оба футболиста уже сменили чемпионат Хорватии, на российскую и итальянскую лигу.

от Андрей Огородник

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