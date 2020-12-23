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Футбол

Интер выгоняет Эриксена

отСергей Сумской

Дек 23, 2020 , ,

Гендиректор миланского «Интера» Беппе Маротта сообщил, что хавбек Кристиан Эриксен был выставлен на трансфер.

По его словам, футболист точно покинет клуб зимой.

«Да, я могу подтвердить, что Эриксен выставлен на трансфер. Он покинет команду в январе. Он не вписывается в наши планы, у него возникли сложности в «Интере», – приводит слова Маротты Sky Sport Italia.

Напомним, Эриксен пополнил ряды «Интера» в январе этого года из «Тоттенхэма». В нынешнем сезоне 28-летний датчанин сыграл всего 8 матчей в Серии А.

от Сергей Сумской

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