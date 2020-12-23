Мариупольский Яруд получит звездное усиление тренерского штаба

Известный украинский полузащитник Олег Красноперов, который известен по своим выступлениям в составе «Ворсклы» и «Металлиста», в скором времени может трудоустроиться во Второй лиге чемпионата Украины по футболу.

Как сообщает Sportarena.com, 40-летний специалист должен войти в тренерский штаб клуба Второй лиги чемпионата Украины по футболу «Яруда» из Мариуполя.

Отметим, последним самостоятельным местом работы Красноперова был любительский «Легион» с Полтавы. Также он входил в тренерский штаб полтавской «Ворсклы», когда командой руководил Виталий Косовский.