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Футбол

Мариупольский Яруд получит звездное усиление тренерского штаба

отАндрей Огородник

Дек 23, 2020 , , ,
Олег Красноперов

Известный украинский полузащитник Олег Красноперов, который известен по своим выступлениям в составе «Ворсклы» и «Металлиста», в скором времени может трудоустроиться во Второй лиге чемпионата Украины по футболу.

Как сообщает Sportarena.com, 40-летний специалист должен войти в тренерский штаб клуба Второй лиги чемпионата Украины по футболу «Яруда» из Мариуполя.

Отметим, последним самостоятельным местом работы Красноперова был любительский «Легион» с Полтавы. Также он входил в тренерский штаб полтавской «Ворсклы», когда командой руководил Виталий Косовский.

от Андрей Огородник

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