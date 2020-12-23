Минай может подписать украинца с опытом выступлений в Испании?

Несмотря на то, что игроки клуба находятся в отпуске, руководство закарпатского «Миная» активно ищет варианты усиления состава.

Как сообщает FootBoom, в скором времени в расположение «Миная» должен отправится воспитанник киевского «Динамо» Даниил Карась, который крайний сезон провел в составе «Горняк-Спорта», где проявил себя с лучшей стороны. Игрок сейчас является свободным агентом, что позволяет подписать его бесплатно.

Напомним, Даниил Карась в свое время успел поиграть в составе «Арсенал-Киев», а также имеет опыт выступлений в чемпионате Испании, правда, на аматорском уровне. В 18 матчах нынешнего сезона на его счету три гола.