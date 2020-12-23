Состав Волыни покинуло пять исполнителей

Луцкая «Волынь», которая традиционно идет среди главных претендентов на повышение в классе, начала избавляться от ненужных клубу исполнителей.

По словам главного тренера команды Василия Сачко, во второй половине сезона команде не помощники сразу пять игроков: Шаповал, Евдокимов, Бондаренко, Кейта и Тетеренко. Все игроки прекратили сотрудничество с клубом и заняты своим трудоустройством.

Напомним, первую половину сезона «Волынь» завершила на седьмом месте в турнирной таблице, правда, имея два матча в запасе. Отставание от лидера — «Агробизнеса» составляет семь очков.