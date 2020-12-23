Тайсон дал согласие на переход в Интернасьональ

Звезда донецкого «Шахтера» Тайсон вероятней всего в скором времени покинет свой нынешний клуб.

Попытки руководства «Горняков» сохранить звезду в своем составе пока не увенчались успехом. Тайсон мечтает о возвращении в родной «Интернасьональ» и даже успел согласовать с бразильским клубом предварительное соглашение, действие которого рассчитано на два года, о чем сообщает UOL Esporte.

«Мое желание – вернуться в «Интернасьонал», но это зависит не только от меня, это зависит от предстоящих переговоров. Мой менеджер и адвокат поговорят с представителями бразильского клуба.

Но у меня еще пять месяцев контракта с «Шахтером». В январе я вернусь в Украину, чтобы продолжить выступления. Я также собираюсь поговорить с людьми внутри донецкого клуба, чтобы узнать все, что происходит.

Болельщики «Интернасьоналя» могут быть спокойными. Предложения поступают и от других команд, но моим приоритетом всегда будет «Интернасьонал». У меня еще пять месяцев контракта с «Шахтером», но я хочу вернуться», – сказал Тайсон.

В нынешнем сезоне на счету Тайсона десять матчей в чемпионате Украины, два гола и одна результативная передача.