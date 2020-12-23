EURO.com.ua

Футбол

Цыганык раскрыл, перейдет ли Кухаревич в Динамо

отСергей Сумской

Дек 23, 2020 ,

Известный журналист Игорь Цыганык во время «Циганик Live» раскрыли некоторые детали вопроса о возможном переходе Николая Кухаревича в киевское «Динамо».

По его словам, игрока не будет в столичном клубе.

«Кухаревич в «Динамо» не перейдет. Это я вам гарантирую на сегодняшний момент. Потому что у него есть предложение из «Андерлехта». Пока не закончатся переговоры или подписанием контракта, или другими условиями», — сказал он.

Также Цыганик добавил, что Кухаревич, скорее всего, подпишет контракт с «Андерлехтом», ведь он уже прошел медосмотр в Бельгии.

от Сергей Сумской

Похожая запись

Футбол

Интер выгоняет Эриксена

Дек 23, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Цыганык раскрыл, перейдет ли Кухаревич в Динамо

Дек 23, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Фаворов забил в Венгрии впервые с сентября

Дек 23, 2020 Сергей Сумской

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

двадцать − 17 =

Вы пропустили

Бокс

Поветкин заявил, что ждет Усика в супертяжах

Дек 23, 2020 Сергей Сумской
Бокс

Сепеда — Баранчик – бой года по версии The Ring

Дек 23, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Интер выгоняет Эриксена

Дек 23, 2020 Сергей Сумской
Футбол

Цыганык раскрыл, перейдет ли Кухаревич в Динамо

Дек 23, 2020 Сергей Сумской