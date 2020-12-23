Цыганык раскрыл, перейдет ли Кухаревич в Динамо

Известный журналист Игорь Цыганык во время «Циганик Live» раскрыли некоторые детали вопроса о возможном переходе Николая Кухаревича в киевское «Динамо».

По его словам, игрока не будет в столичном клубе.

«Кухаревич в «Динамо» не перейдет. Это я вам гарантирую на сегодняшний момент. Потому что у него есть предложение из «Андерлехта». Пока не закончатся переговоры или подписанием контракта, или другими условиями», — сказал он.

Также Цыганик добавил, что Кухаревич, скорее всего, подпишет контракт с «Андерлехтом», ведь он уже прошел медосмотр в Бельгии.