Ветеран Руха покинул клуб

Руководство львовского «Руха» приняло решение расстаться с одним из своих ветеранов команды Игорем Дуцем.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 26-летним защитником расторгнут по обоюдному согласию. Причины ухода игрока не разглашаются, но можно предположить, что воспитанник «Шахтера» просто не справился с конкуренцией в составе. На его счету лишь восемь матчей в нынешнем сезоне.

Отметим, Игорь Дуць является одним из ветеранов клуба и провел за команду четыре крайних сезона, являясь рекордсменом по количеству выходов на футбольное поле с капитанской повязкой. Всего за время в команде он отыграл 93 поединка.