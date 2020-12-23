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Футбол

Ветеран Руха покинул клуб

отАндрей Огородник

Дек 23, 2020 , ,

Руководство львовского «Руха» приняло решение расстаться с одним из своих ветеранов команды Игорем Дуцем.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт с 26-летним защитником расторгнут по обоюдному согласию. Причины ухода игрока не разглашаются, но можно предположить, что воспитанник «Шахтера» просто не справился с конкуренцией в составе. На его счету лишь восемь матчей в нынешнем сезоне.

Отметим, Игорь Дуць является одним из ветеранов клуба и провел за команду четыре крайних сезона, являясь рекордсменом по количеству выходов на футбольное поле с капитанской повязкой. Всего за время в команде он отыграл 93 поединка.

от Андрей Огородник

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