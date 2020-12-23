Ворскла нацелилась на полузащитника сборной Люксембурга

Полтавская «Ворскла», которая идет среди главных претендентов на бронзовые медали чемпионата Украины, в скором времени может подписать в свои ряды полузащитника сборной Люксембурга Оливье Тилля.

По информации телеграм-канала Бей-Беги, полтавский клуб готов предложить контракт 24-летнему полузащитнику, который после ухода из российской «Уфы» является свободным агентом. Игрок оценивается в 1,2 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Оливье Тилль провел шесть матчей в чемпионате России. Также игрок регулярно вызывается в состав сборной Люксембурга, за которую отыграл 27 матчей и забил два гола.