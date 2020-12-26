Александр Волков покинет Десну

Черниговская «Десна» начала чистку состава. Следом за Артуром Западней, которому предрекают переход в «Верес», черниговский клуб может покинуть 31-летний полузащитник Александр Волков.

По информации SportArena, все идет к тому, что с опытным игроком будет расторгнут контракт по обоюдному согласию. Александр Волков выступает в составе «Десны» с 2016 года, но в нынешнем сезоне на его счету лишь один поединок в рамках чемпионата Украины по футболу.

Напомним, первую половину сезона черниговская «Десна» завершила на третьем месте чемпионата Украины по футболу.