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Футбол

Десна приготовила Хлебасу новый контракт

отАндрей Огородник

Дек 26, 2020 , ,
Хлебас

Воспитанник киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас несмотря на истекший контракт с черниговской «Десной», может остаться в составе «северян».

Как сообщает телеграм-канал черниговского клуба, руководство «Десны» приготовило 26-летнему форварду новое соглашение. Реакция игрока пока неизвестна.

Отметим, что ранее Дмитрий Хлебас заявлял о своем желании покинуть «Десну», из-за задолженности по заработной плате, а также недостаточного количества игрового времени, которое он получал в клубе.

В нынешнем сезоне на счету игрока один гол в шести матчах чемпионата Украины.

от Андрей Огородник

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