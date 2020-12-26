Десна приготовила Хлебасу новый контракт

Воспитанник киевского «Динамо» Дмитрий Хлебас несмотря на истекший контракт с черниговской «Десной», может остаться в составе «северян».

Как сообщает телеграм-канал черниговского клуба, руководство «Десны» приготовило 26-летнему форварду новое соглашение. Реакция игрока пока неизвестна.

Отметим, что ранее Дмитрий Хлебас заявлял о своем желании покинуть «Десну», из-за задолженности по заработной плате, а также недостаточного количества игрового времени, которое он получал в клубе.

В нынешнем сезоне на счету игрока один гол в шести матчах чемпионата Украины.